Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva ore pana cand, in bisericile din toata țara, va rasuna vestea Invierii Domnului, iar preoții vor rosti Hristos a Inviat. Ortodocșii se pregatesc sa primeasca Lumina Sfanta.

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa la Bucuresti, sambata seara, de catre o delegatie a Patriarhiei Romane, urmand sa fie impartita in toata tara credinciosilor care vor fi prezenti in biserici la slujba de Inviere.O delegatie condusa de Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor,…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa sambata seara in Bucuresti cu un avion special, inchiriat de Patriarhie, urmand sa fie oferita credinciosilor de catre Patriarhul Daniel la slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhala. Delegatii le eparhiilor din tara vor lua Lumina de la Bucuresti pentru…

- Candelele cu focul sacru la Ierusalim sunt aprinse de la un felinar cu ulei. &"Dumnezeu face minuni, dar nu pentru placerea celor din jur&", spune un preot, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim.

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa sambata seara in Bucuresti cu un avion special, inchiriat de Patriarhie, urmand sa fie oferita credinciosilor de catre Patriarhul Daniel la slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhala. Potrivit Patriarhiei Romane, o delegatie condusa de Timotei Prahoveanul,…

- Potrivit Patriarhiei Romane, o delegatie condusa de Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, va aduce Lumina Sfanta de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, cu un avion special, incheiat de Patriarhie. De la Aeroportul International „Henri Coanda", elegatiile protoieriilor…

- Si in acest an constantenii vor avea parte de Lumina Sfanta de la Ierusalim, care va fi adusa in Romania in seara zilei de sambata, cu un avion special, de o delegatie a Patriarhiei Romane. Sfanta Lumina va fi oferita la slujba de Inviere de catre patriarhul BOR, Daniel, clerului si credinciosilor prezenti…

- Lumina Sfanta va ajunge pentru al zecelea an consecutiv la Suceava, fiind adusa de la Ierusalim si impartita credinciosilor, a anuntat joi presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a aratat ca deja a discutat cu IPS Pimen Suceveanul, iar CJ Suceava se va implica, alaturi de…