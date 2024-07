Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Florești va fi rasfațata in acest weekend cu concerte unice pentru ca in Parcul Poligon din Floresti va avea loc cea de-a treia editie a festivalului Floresti Fest. In weekendul dintre 31 mai și 2 iunie pe scena Floresti Fest vor urca cei mai cunoscuti artisti ai momentului: Delia, Carla's…

- Satoshi este o voce fresh in peisajul muzicii urbane, un artist din Republica Moldova, gata sa cucereasca scena romaneasca. Artistul a ajuns sa fie cunoscut in țara noastra, odata cu colaborarea cu Carla's Dreams.

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizeaza o noua ediție a celui mai mare festival studențesc din Romania gazduit de o instituție de invațamant superior. La Zilele Campusului „Tudor Vladimirescu”, intre 22 și 24 mai 2024, vor fi organizate jocuri inedite in aer liber, zeci…

Solistul trupei Carla's Dreams, sub influența substanțelor interzise pe scena?! Imagini virale

Cine este Marej, supranumit „noul Carla's Dreams". A facut parte din orchestra prezidențiala

- Sarbatoarea Libertații de la Blaj, 13-19 mai 2024. Spectacol folcloric, concerte Smiley și Carla`s Dreams, expoziții. PROGRAM Sarbatoarea Libertații de la Blaj se desfașoara in acest an sub semnul bicentenarului nașterii eroului Avram Iancu. Evenimentele vor avea loc in perioada 13-19 mai 2024. Organizatorii…