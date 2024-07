Lumina artificială nocturnă mărește riscul de diabet de tip 2 Un studiu de data recenta sugereaza ca expunerea la lumina artificiala dupa miezul nopții poate crește riscul de diabet de tip 2. Cercetarea a fost efectuata pe un lot format din 85.000 de persoane, cu varste intre 40 și 69 de ani, care purtau dispositive la incheietura mainii, zi și noapte, timp de o saptamana, […] The post Lumina artificiala nocturna marește riscul de diabet de tip 2 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

