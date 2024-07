Stiri pe aceeasi tema

- Culture Quest, ajuns la al treilea an, revine cu o tema provocatoare: LUMI ACVATICE, VISE IN DEȘERT. Desfașurat in diverse locații din Timișoara și imprejurimi, programul din acest an pune accent pe importanța protejarii ecosistemelor acvatice și pe necesitatea unei conviețuiri armonioase cu natura.…

- Circa 40 de filme, dintre care multe in premiera in Romania, trei expozitii, un atelier pentru tineri si dezbateri fac parte din programul editiei a unsprezecea a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara. Evenimentele celei de-a unsprezecea editii, care are loc de miercuri pana duminica, se vor desfasura…

- Ziua Franței va fi marcata și la Timișoara printr-o selecție de șase filme dintre care cinci vor rula la cinematograful Victoria și unul la cinematograful Timiș, sub genericul „Amour a la francaise”, intre 11 și 14 iulie. „Cronica unei relații efemere” este povestea unei iubiri ascunse dintre un barbat…

- Pe 1 Iunie, copiii au parte de felurite activitați la Muzeul Golești din Argeș. Au loc ateliere de creație (pictura pe pietre, construcție casuțe tradiționale, face painting, atelier de scriere caligrafica); expoziții deschise special pentru copii (miniaturi cu casuțe tradiționale, diorama cu trenulețe);…

- Fundația Art Encounters verniseaza vineri, 31 mai, de la ora 19:00, expoziția „Marius Bercea: This Side of Paradise”, curatoriata de Diana Marincu, la sediul permanent Casa Isho de pe bulevardul Take Ionescu. Este cea mai cuprinzatoare expoziție personala a artistului nascut in urma cu 45 de ani și…

- In cadrul proiectului „Colecții și colecționari din Romania”, Muzeul Satului Banatean verniseaza miercuri, 29 mai, de la ora 12:00, cea de-a douasprezecea expoziție a acestui proiect, intitulata „Moștenirea strabunilor”. Colecții și colecționari romani Expoziția cuprinde ansambluri vestimentare tradiționale…

- O serie de evenimente vor aduce atmosfera de sarbatoare la Constanta, pana pe 21 mai. Vom avea un maraton de evenimente de toate tipurile, de la concerte pentru toate gusturile, expozitii, evenimente sportive, ateliere si tot felul de alte activitati interesante. O serie de evenimente vor aduce atmosfera…

- CFR Timisoara are ocazia sa lupte pentru un trofeu in 2024. Dupa esecul din finala Cupei, cu Deva, feroviarii le-au luat fata rivalilor din judetul vecin in campionat si vor disputa lupta pentru locul 1 cu United Galati, pe care au invins-o ieri cu 7-5 in sala „Constantin Jude”. Jocul din penultima…