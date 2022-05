Lumea trage ponoasele războiului: criză de cash pentru mărfuri Reglementarea financiara seamana uneori cu un joc de tip whack-a-mole: rezolvi o problema și apare alta in spatele ei. De la criza financiara din 2008, autoritațile mondiale au obligat bancile, acționand in numele investitorilor și al companiilor, sa compenseze tranzacțiile standard cu instrumente financiare derivate prin intermediul caselor centrale de compensare. Casele de compensare garanteaza […] The post Lumea trage ponoasele razboiului: criza de cash pentru marfuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

