- Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) a fost descalificat de la US Open dupa ce a comis un gest nesportiv, lovind o arbitra de linie cu mingea in gat, iar regulamentul acopera decizia luata de oficiali. De la „o descalificare lamentabila” la „cel mai rau sportiv al generației”. ...

- Novak Djokovic (33 de ani), principalul favorit al turneului de la New York, a fost DESCALIFICAT de la US Open pentru un gest nesportiv, iar reacțiile au inceput sa curga rapid. In meciul din turul III disputat contra ibericului Pablo Carreno Busta, la scorul de 5-5, Novak Djokovic a aruncat nervos…

- Celebrii gemeni americani Bob si Mike Bryan, cei mai titrati jucatori de dublu din istoria tenisului, au decis sa se retraga din activitate dupa o cariera de 22 ani si chiar inainte de US Open, Grand Slam la care si-au facut debutul in 1995, informeaza ATP. Fratii Bryan, 42 ani, au castigat 119 titluri,…

- Cazinoul din Constanța se afla intr-o stare mult mai grava decat se credea inițial, au declarat specialiștii consultați de G4Media.ro și Info Sud-Est care lucreaza la refacerea monumentului istoric de pe faleza municipiului. Proiectanții nu au putut anticipa gradul de degradare a structurii pentru ca…

- Lumea tenisului l-a pus la zid pe liderul mondial pentru organizarea demonstrativului „Adria Tour“, cu ignorarea totala a masurilor de distantare fizica. Rezultatul: opt cazuri confirmate de COVID-19, dintre care patru la jucatorii implicati: Dimitrov (19 ATP), Coric (33 ATP) si Troicki (183 ATP). Novak…

- Novak Djokovic a confirmat ca are coronavirus. Sarbul a primit marti rezultatul testului pentru Covid-19 dupa ce alti 3 jucatori care au fost prezenti la Adria Tour au fost testati pozitiv. Djokovic a primit nenumarate critici pentru ca a organizat turneul Adria Tour in mijlocul pandemiei si apoi dupa…

- Pandemia de coronavirus a afectat sportul din intreaga lume, iar toata populația trebuie sa fie precauta la acest virus, care inca nu are leac.Lumea tenisului a fost zguduita din temelii, dupa ce Novak Djokovic a fost depistat pozitiv cu COVID-19.Jucatorul sarb a fost depistat cu coronavirus dupa turneul…

- Dupa ce a organizat Adria Tour, mai intai, la Belgrad (Serbia), iar apoi in Zadar (Croatia), liderul ATP a creat, practic, un focar de infectie, incalcand toate masurile de distantare fizica.