Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un campion național și balcanic la culturism s-a stins din viața la varsta de 29 de ani. Potrivit primelod informații, aceasta s-ar fi inecat in timp ce se afla la pescuit.

- Un al deces a avut loc, in urma cu putinț timp, in lumea sportului! De aceasta data este vorba despre un cunoscut pugilist care s-a stins din viața dupa ce a suferit un KO. Luptatorul avea doar 23 de ani și a petrecut 22 de zile de coma și a suferit și o operație pe creier, toate acestea chiar inainte…

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu! Un fost portar legendar al Rapidului s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a clubului FC Rapid.

- Lumea fotbalului e in doliu! Un fost jucator al echipei CFR Cluj s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. In urma cu mai bine de un an, Augustin Chira, caci despre el este vorba, fusese diagnosticat cu o boala grava. Anunțul trist al trecerii acestuia in neființa a fost facut de fostul sau club,…

- Doliu in lumea sportului din Romania! Un campion, fost culturist de performanța, s-a stins din viața subit, la doar 34 de ani. Potrivit primelor informații, se pare ca barbatul a murit din cauza unor complicații medicale.

- Lumea sportului e in doliu! O fosta campioana olimpica și mondiala de sprinter s-a stins din viața la varsta de 32 de ani. Tristul anunț a fost facut de compania ei de management. Tanara a fost gasita fara suflare in casa ei din Florida. Cauza morții nu a fost inca dezvaluita.

- Un alt deces ia prin suprindere o lume intreaga! O legenda a comediei britanice, s-a stins din viața la varsta de 89 de ani. Acesta a avut o cariera de șapte decenii și a fost unul dintre cei mai iubiți actori. Acum, el va ramane doar o amintire pentru cei ce il indrageau.

- Lumea presei e in doliu dupa ce un cunoscut jurnalist s-a stins din viața la varsta de 40 de ani. Barbatul era casatorit și avea doi copii. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut prin intermediul rețelelor de socializare de prietenii și colegii lui.