- Trevor Francis, renumit ca primul jucator de un milion de lire sterline al Marii Britanii, s-a stins din viața la varsta de 69 de ani. El a reprezentat Birmingham City, Nottingham Forest, Manchester City, Rangers, QPR și Sheffield Wednesday in timpul carierei sale de jucator.

- Doliu in lumea sportului mondial! Un mare campion s-a stins din viața la varsta de 44 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut chiar de fiica lui, prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un campion național și balcanic la culturism s-a stins din viața la varsta de 29 de ani. Potrivit primelod informații, aceasta s-ar fi inecat in timp ce se afla la pescuit.

- Este doliu in lumea fotbalului internațional! Un fost jucator de la Barcelona s-a stins din viața in cursul zilei de azi, 9 iulie 2023, și a lasat o durere cumplita in inimile suporterilor spanioli.

- Un al deces a avut loc, in urma cu putinț timp, in lumea sportului! De aceasta data este vorba despre un cunoscut pugilist care s-a stins din viața dupa ce a suferit un KO. Luptatorul avea doar 23 de ani și a petrecut 22 de zile de coma și a suferit și o operație pe creier, toate acestea chiar inainte…

- Lumea fotbalului e in doliu! Un fost jucator al echipei CFR Cluj s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. In urma cu mai bine de un an, Augustin Chira, caci despre el este vorba, fusese diagnosticat cu o boala grava. Anunțul trist al trecerii acestuia in neființa a fost facut de fostul sau club,…

- Lumea muzicii din Romania e in doliu! Un nume mare s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Legendarul muzician a colaborat cu artiști mari ai Romaniei și el a fost cel care i-a produs primul album al lui Ștefan Banica Jr.

- Doliu in lumea sportului din Romania! Un campion, fost culturist de performanța, s-a stins din viața subit, la doar 34 de ani. Potrivit primelor informații, se pare ca barbatul a murit din cauza unor complicații medicale.