Lumea s-a schimbat pentru Big Oil

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe documentare care exploreaza enigme ale religiei, noi sezoane „Top Gear” si „Mancarea care a schimbat lumea” vor fi difuzate in luna mai la History Channel, arata News.ro. Seria de documentare „Misterele Bibliei” revine, in perioada 30 aprilie - 3 mai, de la ora 10:00. Telespectatorii…

- O expozitie in aer liber dedicata unor poloneze si romance care au avut curajul de a schimba lumea va fi inaugurata, joi, la Memorialul Inchisoarea Pitesti. Evenimentul este organizat in colaborare cu Institutul Polonez din Romania. „Printre protagonistele expozitiei – 17 poloneze si 17 romance – se…

- O expozitie in aer liber dedicata unor poloneze si romance care au avut curajul de a schimba lumea va fi inaugurata, joi, la Memorialul Inchisoarea Pitesti. Evenimentul este organizat in colaborare cu Institutul Polonez din Romania. "Printre protagonistele expozitiei - 17 poloneze si 17 romance - se…

- Poloneze și romance care au schimbat lumea la Memorialul Inchisoarea Pitești Expoziție in aer liber Joi, 22 aprilie, de la ora 17:00 Memorialul Inchisoarea Pitești și Institutul Polonez din Romania va invita sa cunoașteți poveștile fascinante ale celor 34 de poloneze și romance care au avut curajul…

- In urma cu un an, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat Covid-19 o pandemie. Coronavirusul microscopic a schimbat, intr-un fel sau altul, viața tuturor celor 7,8 miliarde de oameni de pe Pamant. Al Jazeera prezinta cele mai recente cifre și rapoarte pentru a va ajuta sa ințelegeți consecințele…

- Se implinesc 13 ani de știri de la Gherla pe 15 martie. Au fost ani plini de evenimente, cu bune și cu rele, dar nimic nu s-a comparat cu ultimul an, cel al pandemiei, care a dat o planeta intreaga peste cap. S-au schimbat foarte multe in cei 13 ani. Poate cea mai dramatica schimbare …

- Te uiti foarte atent, dar ochii tai nu pot sa vada. Iti simti toate rotitele invartindu-se aproape de inrosire si tot ce iti invaluie simturile sunt pietrele si crengile cazute in jurul tau. Te asezi istovit pe bolovanul invelit in muschi de langa tine, iti prinzi capul in maini si respiri in oftat.…