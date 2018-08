Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american John McCain, considerat un erou al Razboiului din Vietnam si o figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani de un cancer la creier impotriva caruia a luptat circa un an, a anuntat biroul sau, preluat de agentiile internationale de presa. ‘Senatorul…

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit vineri liderului nord-coreean Kim Jong-Il pentru ca 's-a tinut de cuvant' si a inceput repatrierea ramasitelor militarilor americani morti in timpul Razboiului din Coreea (1950-1953), informeaza AFP. 'In acest moment, un avion transporta ramasitele…

- Statele Unite ale Americii inseamna mai mult decat Casa Alba, iar presedintele Donald Trump nu poate schimba acest lucru oricat de mult ar posta pe Twitter, a afirmat miercuri ministrul german de externe Heiko Maas, intr-o postare pe Twitter, transmite Știripesurse.ro.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat duminica Statele Unite ale Americii sa nu se ''joace cu coada leului'', dand asigurari ca un conflict cu Teheranul ar insemna ''mama tuturor razboaielor'', declaratie ce survine cu cateva ore inaintea unui discurs asteptat…

- Noah sustine ca este din anul 2030 si s-a intors in prezentul nostru, 2018, din cauza unei "misiuni esuate". Tanarul le spune celor care ii urmaresc clipul ca a calatorit si in 2016 si in 2120, iar acum are niște avertismente pentru noi toți. "Mulți dintre voi ați auzit ca Coreea de Nord și…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, il va primi pe 30 iulie la Casa Alba pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat miercuri administratia americana, citata de AFP. "Italia este un aliat important al NATO, un partener eminent in Afganistan si Irak si esential pentru a…