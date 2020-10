Stiri pe aceeasi tema

- CE TRIST! Imaginea de-a dreptul cutremuratoare care surprinde turme de elefanți cautand mancare intr-un… munte de gunoaie a caștigat PREMIUL I la concursul de fotografie al Societații Regale de Biologie. Tema competiției a fost „Lumea noastra se schimba”, iar fotograful a caștigat 1000 de lire sterline.

- Cristina Neagu, singura sportiva din istoria handbalului care a fost recompensata de patru ori de Federația Internaționala de Handbal cu titlul de „Cea mai buna jucatoare a anului”, va deveni ambasadorul BRD – Groupe Societe Generale, una dintre bancile din top 10 Romania. Cristina va reprezenta, potrivit…

- In Romania secolului XXI, cand, in mod normal, organele de poliție ar trebui sa impuna respect și sa aplice legea indiferent de persoanele care incalca legea, aflam despre polițiști batuți in plina strada, fara pic de mila. Cum au fost batuți un polițist și soția lui Au ajuns la ordinea zilei bataile…

- Imagini revoltatoare au aparut in spațiul public, cu mancarea pe care pacientele de la Maternitatea din Sibiu o primesc zilnic din partea unitații medicale. Reprezentanții spitalului se apara, spunand ca nu ei furnizeaza alimentele respective.

- Filmarea a aparut pe mijloacele de socializare și indica prezența unor turiști care și-au intins masa la marginea padurii. Neinvitata, la masa a aparut și o ursoaica cu trei pui mici pe care incerca sa-i hraneasca, in timp ce oamenii s-au refugiat in mașina. Viteaz, un alt automobilist aflat aproape…

- Spațiu mult și verdeata peste tot in centrul Satmarului de acum aproximativ 80-90 de ani. Fotografia, care face tema articolului de astazi, a fost realizata in perioada interbelica. Un instantaneu realizat in anii ‘30-’40, al secolului XX, intoarce roata timpului și ne invita sa contemplam o farama…