- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut un nou apel, miercuri, la peste o luna și jumatate de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, pentru ca țarile occidentale sa trimite ajutoare militare țarii pe care o conduce. Zelenski spune ca daca Ucraina va cadea, Rusia va gasi noi ținte pentru…

- Romania will continue its constant efforts for the Republic of Moldova's European path, President Klaus Iohannis, on a visit in Chisinau, highlighted on Wednesday after meeting with his counterpart, Maia Sandu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In data de 15.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.405 de persoane, dintre care 15.212 cetateni ucraineni (in creștere cu 10,5% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.427 cetateni ucraineni (in creștere…

- Televiziuni din toata lumea se zbat sa obțina drepturile de difuzare pentru serialul „Slujitorul poporului”, cel care l-a facut celebru in Ucraina pe Volodimir Zelenski, devenit ulterior președintele țarii. „Slujitorul poporului”, in care Zelenski a jucat rolul de președinte al țarii, a fost difuzat…

- Seful Biroului vamal al Punctului de trecere a frontierei din Isaccea, Sorin Stavar, afirma ca numarul voluntarilor care aduc ajutoare pentru persoanele din Ucraina este foarte mare si sustine ca traficul de marfuri in zona este aproape inexistent, informeaza Agerpres . Mai multe camioane cu ajutoare…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a anunțat ca Romania și Moldova vor semna un protocol de colaborare in domeniul culturii, dupa o vizita oficiala de doua zile la Chișinau. Conform unei postari pe Facebook a politicianului buzoian, vizita, prilejuita de reuniunea guvernelor celor doua țari-surori,…

- De Ziua Unirii Principatelor Romane, la Iași s-a semnat primul contract de lucrari din cadrul proiectului privind extinderea conductelor de alimentare cu apa potabila, din stația de tratare Chirița din Iași, in R. Moldova. Evenimentul s-a desfașurat la Palatul Culturii din Iași in prezența viceprim-ministrului…

- Ca sa nu mai ramaie repetent si anul acesta la lectia de patriotism, mam"mare, mamitica si tanti Mita, au permis tanarului Simion s-ajunga la Iasi de 24 ianuarie. Toti romanii adevarati si-au dat „mana cu mana" pentru ca nu cumva revolutionarul George Simion sa rateze a se sui in trenul unirii. Odata…