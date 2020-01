Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator de baschet, Kobe Bryant, in varsta de 41 de ani, și-a pierdut viața in urma prabușirii unui elicopter in Calabasas, California. In acel accident a murit și una dintre cele patru fiice ale sportivului, care avea doar 13 ani.

- Duminica, Kobe Bryant și fiica lui Gianna au murit intr-un accident de elicopter. In aparatul de zbor aparținand fostei vedete de baschet se aflau 9 persoane. Conform oficialitaților americane, nimeni nu a supreviețuit. Fostul superstar NBA Kobe Bryant calatorea de obicei cu elicopterul, iar acum mergea…

- Kobe Bryant (41 de ani), fostul baschetbalist al lui Los Angeles Lakers, a murit impreuna fata de 13 ani și alte 7 persoane, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in Calabasas, California. (Detalii pe larg AICI) Dupa aflarea veștii, mai mulți sportivi, dar și vedete au postat fotografii…

- Legenda baschetului american, Kobe Bryant, a murit! Ce mesaje au trimis sportivii romani O adevarata legenda NBA, Kobe Bryant a murit ieri, la 41 de ani, intr-un tragic accident de elicopter. Elicopterul s-a prabusit in Calabasas (California), iar niciunul dintre cei 9 pasageri nu au suprevietuit. Printre…

- Fostul baschetbalist Kobe Bryant, care a murit duminica intr-un accident de elicopter petrecut in California, a fost confundat intr-un material comemorativ al BBC cu un alt star al NBA, LeBron James. Reteaua de televiziune a prezentat imediat scuze, scrie News.ro.Imaginile prezentate de BBC…

- Moartea celebrului baschetbalist Kobe Bryant a venit ca un traznet. Sportivul s-a stins din viața dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit, la bord aflandu-se și fiica lui Gigi, in varsta de 13 ani.

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani, Gianna, și alte 3 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. ...

- Boxerul australian Dwight Ritchie s-a stins din viața la varsta de 27 de ani, in timpul unui antrenament obișnuit. Sportivul a urcat in ring pentru a se pregati pentru meciul cu Michael Zerafa, insa a...