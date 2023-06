Stiri pe aceeasi tema

- Putin se ține de cuvant. Liderul de la Kremlin confirma desfasurarea armelor nucleare tactice ruse in Belarus la inceputul lui iulie. Rusia va desfașura arme nucleare in Belarus imediat ce pregatirea depozitelor va fi gata, pe 7-8 iulie, a declarat președintele rus Vladimir Putin vineri, la o intalnire…

- Kremlinul a considerat luni "pozitiva" o declaratie a consilierului pentru securitate nationala al Statelor Unite Jake Sullivan cerand discutii bilaterale privind controlul armelor nucleare si a adaugat ca Rusia a ramas deschisa pentru dialog.Sullivan a declarat vineri ca Statele Unite vor respecta…

- Ministrii Apararii din Rusia si Belarus au semnat, joi, un document referitor la desfasurarea de arme nucleare tactice rusesti in Belarus, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS, citata de The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a precizat ca „desfasurarea de arme nucleare pe teritoriul…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a transmis ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Statele Unite au dezvaluit luni seara datele privind arsenalul sau strategic de descurajare nucleara, spunand ca vor sa respecte tratatul de dezarmare nucleara New Start si indemnand Rusia, care si-a suspendat participarea, sa faca acelasi lucru, noteaza AFP. La 1 martie, Statele Unite aveau desfasurate…

- Statele Unite dețin tehnologie nucleara sensibila la cea mai mare centrala nucleara din Europa, Zaporojie, și avertizeaza Rusia sa nu se atinga de ea, relateaza CNN. Potrivit unei scrisori trimise luna trecuta de Departamentul american de Energiei companiei rusești de stat Rosatom, directorul Biroului…

- Miniștrii de externe din G7 au declarat ca Rusia va suporta „consecințe severe” pentru orice utilizare a armelor chimice, biologice sau nucleare și ca cei care susțin razboiul Moscovei in Ucraina vor suporta „costuri severe”, transmite CNN. „Retorica nucleara iresponsabila a Rusiei și amenințarea sa…

- Coreea de Nord trebuie sa fie pregatita sa lanseze lovituri nucleare pentru a „descuraja” declanșarea unui razboi, a spus dictatorul de la Phenian, luni, dupa ce a acuzat Statele Unite și Coreea de Sud ca iși accentueaza exercițiile militare in peninsula, relateaza CNN. Remarcile lui Kim vin dupa ce…