Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de Protectia Civila din Italia despre epidemia de coronavirus, in ultimele 24 de ore au murit 727 de persoane, cu 110 mai putin fata de ziua precedenta. In total, numarul lor a ajuns la 13.155, potrivit La Repubblica.

- Italia a avut 24 de ore ingrozitoare in lupta cu coronavirusul. 743 de persoane și-au pierdut viața, iar 5.249 de noi cazuri au fost confirmate. Italienii pareau sa fi reușit sa stapaneasca furia coronavirusului. In ultimele doua zile au inregistrat mai puține decese in comparație cu varful de sambata,…

- Protectia Civila din Italia a anuntat luni un nou bilant al zilei, o usoara scadere a deceselor - 601 de persoane, fata de 651 ieri -, in timp ce noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in acelasi interval - 3.780 (ieri fiind depistate 3.957), scrie La Repubblica.

- Cuba a trimis in Italia o echipa de 52 de medici si asistente, dintre care unii cu experienta in lupta impotriva febrei Ebola in Africa, pentru a ajuta tara europeana cea mai afectata in lupta sa impotriva Covid-19, potrivit Agerpres.

- Numarul deceselor cauzate de coronavirusul COVID-19 este de 4.964, ceea ce reprezinta 7- din totalul persoanelor infectate cu acest virus. Miercuri, de exemplu, ca mai pe parcursul ultimei saptamani de altfel, ponderea deceselor era de 6-. Statele cu cel mai mare numar de decese sunt, in aceasta ordine,…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…

- Noul coronavirus a omorat 7 oameni in Italia și a bagat in carantina 11 localitați, dar lucrurile par a se fi liniștit, iar oamenii incearca sa mearga mai departe. Mariana, o romanca din Milano, a spus la Adriana Nedelea LA FIX ca situația nu i se pare atat de periculoasa dupa cum se spune, dar recunoaște…

- Inca un sportiv de elita din Maramures ne-a parasit. Culturistul Laszlo Kovacs a decedat in noaptea de 23/24 februarie dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare. „Din pacate, astazi am pierdut un PRIETEN. Unul dintre cei mai principali și devotați oameni pe care i-am cunoscut vreodata. Tipul de…