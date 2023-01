Stiri pe aceeasi tema

- Tara cu 85 de milioane de locuitori se afla in chinurile unei miscari de protest care a fost descrisa drept cea mai mare provocare pentru guvernul Republicii Islamice din ultimele decenii. Intre timp, legaturile Iranului cu Rusia sunt in crestere, iar tara este mai aproape ca niciodata de a ajunge la…

- Nasser Kanaani, purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, a precizat intr-un comunicat ca Teheranul nu are nevoie sa ceara cuiva „permisiunea” pentru a-și dezvolta relațiile cu Rusia. ”Republica Islamica a Iranului, conform intereselor sale naționale (…) acționeaza intr-o maniera independenta…

- Farideh Moradkhani, nepoata liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și o cunoscuta activista pentru drepturile omului, a cerut guvernelor straine sa reacționeze la represiunea violenta a protestelor din țara sa, rupand legaturile cu Teheranul, relateaza Reuters . ”O oameni liberi, fiți…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Rusia a folosit o fotografie din Slovenia datata 2010 pentru a sustine pe Twitter afirmatiile despre o "bomba murdara" care ar fi pregatita de Ucraina, a declarat miercuri guvernul sloven, relateaza AFP. Utilizarea fotografiei "a fost facuta necorespunzator si fara aprobarea autoritatilor slovene",…

- Unii ministri de externe din Uniunea Europeana au cerut luni noi sanctiuni impotriva Iranului, daca se va dovedi implicarea Teheranului in razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters. Ucraina a raportat o serie de atacuri ale Rusiei in ultimele saptamani cu drone Shahed-136 de productie iraniana.…

- Unii ministri de externe din Uniunea Europeana au cerut luni noi sanctiuni impotriva Iranului, daca se va dovedi implicarea Teheranului in razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters.

- Familia Mahsei Amini, femeia kurda de 22 de ani a carei moarte in custodia politiei in urma cu trei saptamani a starnit proteste in Iran, a primit amenintari cu moartea si a fost avertizata sa nu se implice in proteste, a declarat varul tinerei decedate, relateaza BBC. "Familia noastra a fost supusa…