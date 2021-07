Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 46 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 10.900 de teste, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In urma testelor efectuate la nivel…

- Florin Hidișan (39 de ani), mijlocaș important pentru UTA Arad in perioada 2006-2009, sufera de o boala nemiloasa și are nevoie de ajutor. Florin Hidișan a fost un mijlocaș important pentru fotbalul romanesc in ultimele doua decenii. Sprintenul „Hidi” a adunat 107 meciuri și 7 goluri in Liga 1, evoluand…

- Precizarea a fost facuta de reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica. In acest moment, nu exista transmitere comunitara la nivel national a acestei variante a COVID-19. La nivelul intregii tari sunt 57 de cazuri de COVID-19 varianta Delta, in judetele Arges, Ilfov, Dolj, Brasov, Arad,…

- Cu cei 260 de morti din urma rectificați sambata, 26 iunie 2021, Romania ajunge la circa 2.500 de morți care nu fusesera raportați, din totalul de puțin peste 33.000 decese de Covid. Autoritațile au anunțat, sambata, ca 6 oameni au murit, in ultimele 24 de ore. La acestea au fost adugate alte 260 de…

- Meteorologii au emis, joi, doua coduri galbene de furtuni puternice. Prima alerta va intra in vigoare la ora 12.00 și va fi valabila in 15 județe din țara. Și in aceasta seara, alte șase județe vor fi sub avertizare de ploi abundente pana vineri la pranz.De la ora 12.00 sub avertizare de cod galben…

- Un batran de 74 de ani din Arges a murit dintr-un gest inexplicabil.Deși nu avea permis de conducere, acesta a furat o masina și a intrat cu ea violent in spatele altui autoturism. Impactul a fost fatal. Accidentul a avut loc pe drumul dintre Pitești și Brașov, in localitatea Mihaești din judetul Argeș.…

- Vremea se anunța rea in aproape toata țara. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente valabil in 18 județe. Alerta Cod galben incepe joi la ora 12.00 și dureaza pana sambata, ora 10.00. In zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in Oltenia și local in Muntenia,…

- Pana sambata, in sudul, centrul si estul tarii si la munte se anunța ploi torentiale, descarcari electrice, vant si grindina. Meteorologii au emis un cod galben de vijelii valabil in 12 judete pana joi dimineata. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabila de miercuri,…