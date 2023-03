Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului romanesc este in doliu! Fostul baschetbalist Mihai Dimancea a murit, luni, la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut chiar de catre clubul Steaua Bucuresti, pe pagina oficiala de Facebook.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu. Un celebru jucator s-a stins din viața la varsta de 42 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Tristul anunț a fost facut chiar de colegii lui de breasla, pe Facebook.

- Este doliu in lumea presei din Romania. Vestea trista ca o jurnalista s-a stins din viața fulgerator, a luat prin surprindere pe toata lumea. Foștii colegi ai tinerei au transmis mesaje emoționante dupa trecerea sa in neființa.

- Doliu in lumea muzicii internaționale! Un cunoscut DJ s-a stins din viața in urma cu puțin timp. De-a lungul timpului, acesta a facut parte și dintr-o trupa. Cine este și care a fost cauza decesului.

- Doliu in lumea muzicii internaționale! Celebrul cantareț Marcel Amont s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Artistul a devenit cunoscut pentru celebrele sale piese, printre care și "Bleu, blanc, blond". Acesta a trecut in nfiinta la vrasta de 93 de ani. Cine a fost Marcel Amont.

- Doliu in lumea muzicii din Republica Moldova. Cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii, Artist al Poporului, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a exprimat condoleanțe familiei artistului.

- Actrița Melinda Dillon, nominalizata la premiile Oscar pentru rolurile din "Close Encounters of the Third Kind" și "Absence of Malice" și a interpretat rolul unei mame iubitoare in celebrul film "A Christmas Story", a murit pe 9 ianuarie, a anunțat famili

- Doliu in istoria fotbalului internațional. Un fost jucator care a caștigat Cupa Mondiala alaturi de Anglia s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Barbatul avea 83 de ani și a fost fundaș al clubului londonez.