- Doliu in istoria fotbalului internațional. Un fost jucator care a caștigat Cupa Mondiala alaturi de Anglia s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Barbatul avea 83 de ani și a fost fundaș al clubului londonez.

- Constantin Girjoaba s a stins din viata la Constanta, in orasul de la malul marii venind in anii 39;80, pe cand era fotbalist, odata cu transferul la Farul. Constantin Girjoaba, fost fotbalist, antrenor si presedinte la Farul Constanta, s a stins prematur din viata, la numai 59 de ani. Vestea i a indurerat…

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

- Lumea cinematografiei este in doliu! O actrița indragita a murit la varsta de 87 de ani. A fost un simbol in Franța, in urma cu mai mulți ani. S-a luptat cu o boala crunta, dar nu a supraviețuit.

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Irinel Cojanu, fotbalist la echipa Athetic Rafov, unde evolua ca atacant s-a stins din viața la varsta de 37 de ani. Anunțul trist a fost facut de clubul de fotbal unde acesta activa. Sportivul a murit in urma unui accident rutier.

- Doliu in fotbalul din Spania! In urma cu puțin timp, marele club de fotbal, Atletico Madrid, a anunțat ca vicepreședintele clubului, Lazaro Albarracin, s-a stins din viața la varsta de 93 de ani. Ce a transmis formația madrileana dupa moartea acestuia.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului romanesc! Ieri, pe data de 10 octombrie, a murit Ilie Florian, cunoscut și sub porecla de „Pisica”, cel mai bun prieten al antrenorului Dan Petrescu. Vestea tragica despre decesul lui a fost anunțata pe rețelele de socializare de catre CFR Cluj.

- Fostul fotbalist Alexandru Vagner a decedat la varsta de doar 33 de ani, a anuntat, vineri, clubul de fotbal Petrolul Ploiesti, pentru care mijlocasul a jucat in 2017. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…