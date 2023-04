Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea sportului! Marele boxer scoțian Ken Buchanan, care a devenit campion mondial incontestabil la categoria ușoara in anul 1971 și a caștigat primele 33 de lupte, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Fostul campion mondial Și-a incheiat cariera cu un record de 61-8 victorii-infrangeri.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu. Un celebru jucator s-a stins din viața la varsta de 42 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Tristul anunț a fost facut chiar de colegii lui de breasla, pe Facebook.

- Lumea cinematografiei e in doliu! Tom Sizemore, cunoscutul actor din ''Salvati soldatul Ryan'', a murit la varsta de 61 de ani. Agentul sau a fost cel care a facut tristul anunț spunand ca starul a decedat in somn.

- Lumea fotbalului e in doliu! Pelayo Novo Garcia, un fost jucator al CFR Cluj, a murit la varsta de 32 de ani, intr-un accident. Sportivul a avut parte de un sfarșit tragic dupa ce a fost lovit de tren in Oviedo, un oraș din nordul Spaniei.

- Doliu in lumea artei! Doina Botez, artista plastica, ale carei lucrari pot fi admirate in colecții private sau publice din Romania, dar și din alte țari din Europa și America, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț al trecerii in neființa a fost facut pe pagina Academia di Romania…

- Lumea sportului e in doliu! Unul dintre cei mai mari golgheteri din Balcani a murit la varsta de 78 de ani. Fostul sportiv a caștigat, in anul 1969 Gheata de Aur, pe cea de Argint in 1970 și cea de Bronz in 1973.

- Este doliu in lumea filmului internațional! Actrița Raquel Welch a murit la varsta de 82 de ani, din cauza problemelor de sanatate. A fost considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume și un adevarat sex-simbol pentru multa lume.

- Lumea fotbalului e in doliu dupa ce unul dintre cei mai importanți jucatori a murit la varsta de 63 de ani. Cauza decesului nu este inca cunoscuta insa vestea ca acesta a decedat a luat prin surprindere pe toata lumea. Iata despre cine este vorba.