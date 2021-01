Stiri pe aceeasi tema

- Paolo Rossi, campion mondial cu naționala Italiei in 1982, a decedat azi-noapte, la 64 de ani, din cauza unei „boli incurabile”, anunța Gazzetta dello Sport. View this post on Instagram A post shared by Federica Cappelletti (@cappellettifederica) Soția sa, Federica Cappelletti, a postat pe Instagram…

- Din pacate, la doua luni dupa ce selectionerul nationalei feminine de fotbal, Florin Bugar (49 de ani), a fost rapus de noul coronavirus, luni seara, a mai aparut o stire care a zguduit sportul romanesc.

- Lumea fotbalului a pierdut unul dintre cei mai mari jucatori din istorie. Numele lui Diego Maradona a devenit sinonim cu driblingurile in cascada, cu golurile de excepție și dar și cu marile vicii. Fostul fotbalist s-a nascut in 30 octombrie 1960, fiind al cincilea din 8 copii.

- Diego Maradona a murit în aceasta dupa-amiaza, conform presei din Argentina. Superstarul fotbalului mondial s-a stins din viața în urma unui stop cardiac. Fostul mare fotbalist a fost operat pe creier în aceasta luna, dar medicii au dat asigurari…

- Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului, s-a stins astazi din viața, la 60 de ani. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, argentinianul, aflat in locuința lui din Tigre, a suferit un stop cardiorespirator. ...

- O politista din Alba, in varsta de 42 de ani, si-a pierdut viata intr-un accident produs in curtea familiei dintr-o localitate din Cluj, fiind prinsa sub rotile unei autoutilitare pe care o lasase neasigurata pe un teren in panta, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba,…

- "Sange proaspat" la FC Sfantul Gheorghe Suruceni. Vicecampioana Moldovei l-a transferat pe fundașul brazilian Cassius Vinicius Coelho.Fotbalistul este cunoscut microbiștilor din Moldova prin evoluțiile sale la Zimbru Chișinau.

- Fotbalistul echipei Kayserispor, Cristiam Sapunaru, a fost eliminat la meciul pierdut sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-3, in fata formatiei Sivasspor, in etapa a cincea a campionatului Turciei.Sapunaru a primit cartonasul rosu in minutul 75, potrivit news.ro. Citește și: Raed…