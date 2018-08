Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de muzica populara, taragotistul Dumitru Farcas, a murit in noaptea de luni spre marti intr-un spital din Cluj, in urma unui infarct. Taragotistul avea 80 de ani, scrie Mediafax.ro.Dumitru Farcas a murit intr-un spital din Cluj, unde era internat in urma unui infarct.

- Cantarețul de muzica populara Aurel Tamaș considera ca decesul lui Dumitru Farcaș este ”o pierdere imensa” pentru folclorul romanesc, acesta fiind cel care a inobilat taragotul cu care a slujit neamul romanesc.Aurel Tamaș a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX ca Dumitru Farcaș a fost…

- Cantarețul de muzica populara Gheorghe Turda a dezvaluit ca mai tanara lui iubita a facut o scena de gelzie in drum spre emisiunea lui Teo Trandafir, de la Kanal D. Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda, in varsta de 70 de ani, traiește o poveste de dragoste cu Nicolatea Voicu , o solista de…

- „Mamma Mia“, primul musical de pe Broadway produs in Romania a ajuns duminica la Alba Iulia, in ultima seara a festivalului „Sarbatoarea Muzicii”. Mii de albaiulieni au fost purtați, timp de 2 ore, pe o insula in Grecia, acolo unde Sophie, o tanara care urmeaza sa se casatoreasca, incearsca sa-și gaseasca…

- Cantareața de muzica populara Saveta Bogdan a trait o viața de coșmar alaturi de partenerii ei de viața. Artista a fost și agresata și inșelata. Interpreta de muzica populara Saveta Bogdan a trecut prin experiențe crunte alaturi de soții ei. Artista a fost agresata fizic de unul dintre partenerii de…

- Gianina Nistor este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania. Grație concertelor la care a fost invitata, artista a reușit, anul trecut, sa-și achiziționeze o decapotabila. In 2017, interpreta și-a cumparat un Opel Tigra Cabrio, fabricat in 2005, cu aproape 100.000 de kilometri…

- Cântareata de muzica populara Ileana Constantinescu a murit, joi, în propria locuinta, în jurul orei 15.00, au mentionat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Când a ajuns echipajul de ambulanta, s-a constatat ca artista era decedata de câteva ore. Ileana…

- ''România pierde astazi un om de o valoare imensa, un profesionist desavârsit, un patriot. Vocea lui Cristian Topescu va ramâne vie si inconfundabila. Odihneste-te în pace, Cristian Topescu!'', a scris Hagi. Fosta legenda a gimnasticii românesti,…