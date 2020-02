Coronavirusul se raspandeste in Europa. Primele cazuri au fost confirmate in Austria si Croatia. Iar in Italia, numarul cazurilor a ajuns la peste 280, in 20 de regiuni, iar virusul a ajuns pana in sud, in Sicilia. Lumea se afla in pragul unei pandemii, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, care trimite astazi o echipa in Italia.