- Erbicidare din elicopter in Petreștii de Jos, Satul Deleni, județul Cluj: Locuitorii Sunt nemulțumiți și speriațiUn video realizat de o clujeanca in care surprinde erbicidarea din elicopter in comuna clujeana Petreștii de Jos, satul Deleni, a starnit nemulțumirea și ingrijorarea localnicilor. In imagini…

- Prima condamnare in baza „Legii Anastasia”, care prevede condamnarea cu executare a ucigașilor de la volan beți sau drogați, este mana cereasca pentru Vlad Pascu, individul care a omorat doi tineri, in timp ce gonea cu bolidul, sub influența substanțelor interzise.

- Legand provincia Anatolia de Nord-Est a Turciei de Marea Neagra, drumul montan D915 prezinta o multitudine de viraje și coborari foarte periculoase care il fac extrem de dificil de traversat chiar și pentru cei mai pricepuți șoferi, relateaza publicația Oddity Central .Șoseau are 38 de viraje periculoase,…

- "Dan Duru", un infractor periculos din Șcheia, a fost adus inapoi in țara pentru a executa o pedeapsa de șapte ani de inchisoare pentru furturi și talharii, a anunțat miercuri ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Barbatul, pe numele sau real Catalin Gheorghe Mazarache, in varsta de 32 de ...

- Parlamentul European a convenit asupra mai multor masuri de a preveni comportamentul periculos la volan in strainatate, anunta institutia europeana intr-un comunicat. Miercuri, 24 aprilie, eurodeputatii au consolidat cooperarea transfrontaliera a tarilor UE in investigarea incalcarilor normelor rutiere…

- Meszaros Zsombor a reușit sa evadeze fara catușe, la scurt timp dupa ce parasise o clinica in zona Obor The post CAPTURAT IN ORADEA Criminalul periculos evadat din Penitenciarul Rahova first appeared on Informatia Zilei .

- O meserie care implica cifrele și betoanele poate parea una dintre cele mai nefeminine profesii, fiind o alegere de cariera mai puțin atractiva pentru o tanara școlita la Viena. Roxana Gureanu este un astfel de exemplu: aceasta ține contabilitatea...