- Asasinarea lui Ismail Haniyeh arata ca Israelul incearca sa se asigure ca Hamas nu va mai fi in masura sa guverneze din nou in Gaza, potrivit unui analist din Orientul Mijlociu, informeaza Sky News.

- Reactii de indignare, in mare parte ale unor sustinatori ai Hamas in lumea musulmana, dar si din China sau Rusia, au urmat dupa moartea liderului politic al miscarii islamiste, Ismail Haniyeh, ucis miercuri intr-o lovitura aeriana la Teheran, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a condamnat miercuri „asasinatul perfid” de la Teheran, care l-a vizat pe „fratele” sau, liderul politic al Hamas, Ismail Haniyeh, relateaza AFP si Reuters.

- Abdul Salam, unul dintre fiii liderului politic al gruparii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, asasinat in noaptea de marti spre miercuri in Teheran intr-un atac atribuit Israelului, a declarat miercuri ca rezistenta miscarii islamiste nu se incheie cu asasinarea liderilor acesteia, informeaza…

- Moartea liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, intr-un atac la Teheran, i-a facut pe locuitorii din Gaza sa se gandeasca cu ingrijorare la soarta Fasiei, acum ca aceasta se afla doar in mainile liderului organizatiei din enclava, radicalul Yahya Sinwar

- Se complica teribil ecuația in Orientul Mijlociu, iar americanii nu exclud un razboi in toata regula in regiune – o regiune și așa deja tensionata. Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a declarat ca nu crede ca razboiul in Orientul Mijlociu este inevitabil, dar daca Israelul ar fi atacat,…

- Președintele iranian Ebrahim Raisi a fost declarat mort in urma prabușirii elicopterului in care se afla, potrivit agentiei de știri Mehr, iar guvernul cauta cat mai repede un succesor, relateaza Sky News.Moartea lui Ebrahim Raisi marcheaza un moment important pentru Iran și pentru regiune și va indeparta…

- Elicopterul care a aterizat fortat in Iran si in care se afla presedintele Ebrahim Raisi a fost gasit de echipele de cautare, potrivit BBC Salvatorii vor ajunge la locația elicopterului in „cateva minute”, a declarat șeful Societații Semilunii Roșii din Iran, Pirhossein Kolivand. El a spus ca se aflau…