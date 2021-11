Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a comis ''o grava eroare'' pentru ca nu a participat la reuniunea G20 la Roma si a ''intors spatele'' Conferintei ONU privind schimbarile climatice (COP26) care are loc la Glasgow, in Scotia, a declarat marti presedintele american Joe Biden, relateaza AFP.potrivit Agerpres.…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa la summitul COP26 de la Glasgow, ca absența liderului Chinei, Xi Jinping, de la Conferința ONU privind schimbarile climatice este „o mare greșeala”. El a criticat și absența președintelui rus Vladimir Putin, care, potrivit liderului…

- Presedintele american Joe Biden se declara „dezamagit” de lipsa angajamentelor Chinei si Rusiei în lupta împotriva încalzirii globale la summitul G20, care s-a încheiat duminica, la Roma, cu ambitii modeste, relateaza AFP. „Rusia si China nu sunt…

- Pana in prezent s-a vorbit mai ales despre reuniuni in marja acestui eveniment, care are loc sambata si duminica in capitala italiana, urmat imediat de COP26 la Glasgow, in Scotia. Inaintea summitului, Emmanuel Macron si Joe Biden s-au revazut prima oara dupa criza submarinelor australiene, in care…

- Democrații americani s-au agitat mult miercuri în Congres: vor sa gaseasca un acord cu privire la planurile de investiții ale lui Joe Biden înainte de a pleca în G20 și COP26 în Europa și, prin urmare, au mai puțin de 24 de ore sa cada de accord, potrivit AFP. Președintele…

- Boris Johnson l-a asigurat luni pe Vladimir Putin ca relațiile dintre cele doua țari ale lor, care s-au degradat tot mai mult în ultimii ani, nu sunt la nivelul dorit de Londra și a regretat absența președintelui rus la COP26, potrivit Downing Street, informeaza AFP.„Premierul s-a exprimat…

- Fostul președinte american Barack Obama se va alatura actualului președinte Joe Biden și mai mult de 120 de șefi de stat la Summitul privind schimbarile climatice (COP26) din octombrie 31 la Glasgow, Scoția. Potrivit BBC, Barack Obama a confirmat ca va participa la summit-ul COP 26 de la Glasgow. Purtatorul…

- Fostul președinte american Barack Obama se va alatura actualului președinte Joe Biden și celor peste 120 de șefi de stat la summitul pentru schimbari climatice (COP26) care va incepe la 31 octombrie la Glasgow, in Scoția. In schimb, președintele Chinei, Xi Jinping, „cel mai probabil” va lipsi de la…