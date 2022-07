Stiri pe aceeasi tema

- Pierre Accoce și dr. Pierre Rentchnick Atat din cauza varstei, cat `i din cauza diabetului, in 1956, ochii generalului de Gaulle au fost afectați de cataracta. Tocmai implinise varsta de șaizeci și șase de ani. In urma controlului de specialitate, medicii au decis ablațiunea cristalinului celor doi…

- Pierre Accoce și dr. Pierre RentchnickPentru ca amestecul de determinarea, inflexibilitatea și intuiție sa poata da roade, era nevoie de o baza morala și psihica de nezdruncinat. Structurile acestei baze atat de necesare, de Gaulle a descoperit-o in filosofia lui Henri Bergson pe care l-a vazut de mai…

- Pierre Accoce și dr. Pierre RentchnickPatru ursitoare posomorate au vegheat la leaganul acestui nou nascut icarcat de ani, aparut așa de tarziu in clubul oamenilor de Stat. Numele lor era Neincrederea, Atitudinea rezervata, Disprețul, Intoleranța. O echipa de ursitoare carora cu greu puteai sa le ții…

- Pierre Accoce și dr. Pierre RentchnickPeriodic, o bronșita cronica rebele ii provoaca lui Konrad Adenauer o stare de slabiciune. Aceasta explica de ce racește destul de des, de ce are bron-ho-pneumonie și chiar pneumonie. Aceasta stare de sanatate, de multe ori, ii pune la grea incercare moralul. in…

- Pierre Accoce și dr. Pierre Rentchnick 9 Konrad Adenauer “Am vrut sa fiu notar, la țara, sa nu am prea mult de lucru. Și sa am atația bani incat familia mea sa nu știe ce sunt grijile sau nevoile materiale.” Spre finalul domniei sale, in fruntea Germaniei federale, cancelarul Konrad […] Articolul Lumea,…

- Pierre Accoce și dr. Pierre RentchnickLa aflarea veștii, miniștri și persoanele importante se indreapta catre Padro. Porțile de fier se deschid in fața arhiepiscopului de Saragosa, Eminența Sa Pedro Cantero Cuadraro. Aduce cu el o relicva despre care se spune ca areputeri miraculoase de vindecare, mantia…

- Pierre Accoce și dr. Pierre RentchnickDeocamdata, Franco sta in așteptare. Republica spaniola este in agonie, sfașiata violent de atacurile reciproce intre politicienii ce-și chel-tuie energia doar cu discursuri pline de venin și ura, incapabili sa ajunga la o ințelegere care sa opreasca prabușirea…

- Pierre Accoce și dr. Pierre RentchnickPana la urma, lordul Moran ii va spune lui Churchill adevarul, referitor la starea sa de sanatate. Churchill va da dovada de sange rece, analizand rapid gravitatea situației in care se afla, sub aspectul starii de sanatate și implicațiile asupra activitații politice.…