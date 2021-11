Pierre Accoce și dr. Pierre RentchnickAdolf Hitler nu credea ca Mussolini este sanatos tun, așa cum declarase acesta in public. Hitler era de parere ca orice fel de handicap fizic putea diminua capacitatea lui Mussolini de a lua decizii corecte, in momente cruciale. in consecința, Hitler l-a insarcinat pe medicul […] Articolul Lumea, condusa de bolnavi (42) a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste .