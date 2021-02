Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Plummer, veteranul și actorul canadian, caștigator al Oscarului pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru filmul Beginners in 2011 și interpretul capitanului von Trapp in filmul „Sunetul muzicii” a murit la varsta de 91 de ani, anunța Associated Press. Plummer a murit vineri dimineața…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a postat joi pe Twitter o imagine care pare sa îl înfațișeze pe fostul președinte american Donald Trump alaturi de un text care conține cuvântul „razbunare”, relateaza The Hill.Postarea lui Khamenei include o…

- Sub presedintia lui Joe Biden, Statele Unite vor ramane in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si se vor alatura mecanismului COVAX al acesteia pentru distribuirea vaccinurilor impotriva coronavirusului in tarile sarace, a declarat joi dr. Anthony Fauci, consilier medical sef al Casei Albe, citat…

- Emisiile de gaze cu efect de sera au scazut cu 10,3% in 2020 in Statele Unite, cea mai mare scadere inregistrata dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in conditiile in care pandemia de coronavirus a incetinit economia, potrivit Reuters, care citeaza un raport publicat marti de analistii americani.

- Pentru Augustin Viziru (40 de ani), anul 2020 a fost unul senzațional. La jumatatea lunii iunie, actorul a devenit tata pentru prima data, iubita lui aducand pe lume o fetița, Maria, iar la inceputul lunii decembrie a fost desemnat marele caștigator celui de-al cincilea sezon al reality-show-ului de…

- Fosta glorie a fotbalului mondial, brazilianul Pele, a deplans, miercuri seara, moartea lui Diego Armando Maradona, la scurt timp dupa anuntul decesului acestuia. ''Cu siguranta intr-o zi vom lovi o minge impreuna, sus in cer'', a spus Pele, intr-o scurta declaratie pentru Reuters. Fostul…

- Teatrul de Comedie isi exprima regretul la moartea actorului Vladimir Gaitan si sustine ca sunt putine momentele in care renunta la zambetul-emblema al teatrului, potrivit Agerpres."Sunt putine momentele care ne fac sa renuntam la zambetul-emblema al Teatrului nostru si in care simtim ca ramanem…