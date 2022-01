Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, anunta ca politistul implicat in accidentul in care o fetita a murit pe o strada din Sectorul 1 a fost pus la dispozitie, in urma deciziei procurorului de a-l plasa pe acesta sub control judiciar. El a tinut sa mentioneze ca politistii aflati in timpul programului…

- „The value of a social network is defined not only by who's on it, but by who's excluded." (Valoarea unei retele de socializare este definita nu numai de cine este pe ea, ci de cine este exclus.) Paul Saffo Pandemia, prin efectul ei aproape global de izolare a indivizilor, aduce in discutie cat suntem…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc și relația lor pare ca funcționeaza foarte bine. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a anunțat deja ce planuri are pentru sarbatori. Au mai ramas mai puțin de doua saptamani pana la Craciun, iar vedetele și-au facut…

- Andreea Raicu, in varsta de 44 de ani, și-a surprins admiratorii de pe Instagram, dupa ce a postat o imagine in care apare fara machiaj. Vedeta a vrut sa le arate fanilor ca nu poți fi intotdeauna impecabila, chiar daca ești persoana publica.„Fara machiaj, fara gene false sau filtre și lumini care sa…

- Șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca probabil, anul viitor se va schimba strategia anti-COVID. Virusul nu o sa dispara, dar este foarte puțin probabil sa facem vaccinul din șase in...

- Deputatul UDMR Csoma Botond susține ca depunerea de catre Nicolae Ciuca a mandatului de premier desemnat nu il surprinde: „E puțin mai bine decat daca ar fi picat in Parlament, dar tot intr-o situație complicata ne aflam”. „Nu ma suprinde deloc. Eu le-am spus colegilor liberali ca este imposibil…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca nu va incepe lucrarile la Spitalul Metropolitan pana nu va avea certitudinea ca exista finantare si pentru terminarea constructiei. Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PMB, edilul general a declarat ca Spitalul Metropolitan figureaza…

- 3 zodii care vor avea un noiembrie 2021 foarte bun. Viața este departe de a fi doar “lapte și miere”. Intotdeauna exista suișuri și coborașuri, de-a lungul timpului. Daca pentru unele zodii, luna octombrie nu a fost tocmai stralucita, luna noiembrie le va aduce noroc, succes și liniște. Descopera cele…