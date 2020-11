Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a declarat increzator, vineri, ca Ungaria si Polonia vor ajunge la un acord cu Uniunea Europeana pentru aprobarea bugetului multianual si a Fondului de relansare economica. Ungaria si Polonia au blocat, luni dupa-amiaza, o procedura necesara adoptarii Bugetului…

- Uniunea Europeana studiaza "soluții practice" pentru a regla disputa cu Ungaria, Polonia și Slovenia, care blocheaza planul european de relansare, dar va "avansa" fara ele daca nu se gasește o soluție, a avertizat miercuri secretarul francez de stat pentru Afaceri Europene, citat…

- Ungaria a blocat bugetul UE pentru 2021-2027 și fondul de revenire post-coronavirus fiindca ar fi fost obligata sa accepte imigrația, a anunțat premierul țarii, Viktor Orban. Ungaria și Polonia au blocat adoptarea bugetului UE 2021-2027 și a fondului de redresare fața de efectele coronavirusului la…

- Potrivit Politico, chiar și pentru UE, care se vede frecvent in situații de blocaj politic, aceasta noua criza venita dupa o negociere ampla și dificila pare sa fie prea mult. Confruntarea devine, astfel, principalul element de pe agenda pentru viitoarea intalnire a șefilor de stat și de guvern din…

- Uniunea Europeana a intrat intr-o profunda criza instituționala dupa ce Ungaria și Polonia au blocat bugetul și fondul de recuperare post-Covid de 1,82 trilioane de euro. Oficialii de top ai blocului european spun ca, pentru moment, nu se intrevede o ieșire din aceasta criza, scrie Politico.

- Ministrul german al Afacerilor externe s-a declarat marți "convins" ca va fi gasita rapid o soluție pentru a debloca bugetul UE și planul de relansare, în ciuda veto-ului exprimat de Ungaria și Polonia, scrie AFP."În orele și zilele urmatoare, ne vom așeza cu toate…

- Ungaria si Polonia au blocat luni prin veto o decizie esentiala privind adoptarea bugetului multianual al UE, nefiind de acord cu conditionarea accesarii fondurilor europene de respectarea statului de drept, au declarat diplomati europeni pentru agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa susținuta la Cotroceni despre fondul de relansare economica, proiect aflat in impas in acest moment, din cauza ca Polonia și Ungaria se opun condiționarii acestor bani de statul de drept. Președintele este optimist și spune ca „lucrurile vor merge mai departe”…