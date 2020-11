Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a avut, vineri seara, a patra ieșire in public de la inchiderea urnelor de la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Americanul pare destul de sigur ca va caștiga scrutinul. “Nu avem inca o declarație finala de victorie, dar cifrele ne spun ca este clar”, a spus Biden din Wilmington, Delaware,…

- Indicele S&P 500 a incheiat sedinta in declin cu mai putin de 1 punct, Nasdaq Composite a urcat cu sub 0,1%, in timp ce Dow Jones Industrial a coborat cu 67 de puncre, respectiv cu 0,2%. Democratul Joe Biden conduce cu 253 de voturi ale electorilor, in timp ce Donald Trump a obtinut 214. Voturile inca…

- In cazul in care Biden obtine o victorie in Georgia, iar apoi in Nevada sau Arizona - state-cheie in care il devanseaza pe Trump - sau in Pennsylvania - unde numararea voturilor diminueaza avansul republicanului -, ar urma sa devina presedintele-ales al Statelor Unite, scrie NYT.

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…

- Donald Trump a intentat un proces in justitie pentru suspendarea numararii voturilor in statul cheie Pennsylvania, unde il devanseaza cu o diferenta mica pe rivalul sau Joe Biden, conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri managerul sau de campanie, conform AFP. Actiunea a fost…

- Donald Trump a intentat un proces pentru suspendarea numararii voturilor in statul cheie Pennsylvania, unde il devanseaza cu o diferenta mica pe rivalul sau Joe Biden, conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri managerul sau de campanie, conform AFP."Ochii natiunii sunt indreptati spre…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidentiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord. Trump a spus din nou ca se „incearca fraudarea votului” si…

