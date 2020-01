Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile de pe malul drept al Nistrului vor tranzita in continuare regiunea transnistreana pentru a ajunge in Ucraina. Administrația de la Tiraspol „a inghețat” restricțiile ce urmau sa fie aplicate de astazi.

- Din 24 ianuarie, regiunea trasnistreana introduce restricții la trecerea frontierei cu Ucraina pentru toate tipurile de vehicule inmatriculate in Republica Moldova și conduse de cetațeni rezidenți din dreapta Nistrului, care dețin permise de conducere din Republica Moldova.

- Structurile criminale din stânga Nistrului au decis ca din data de 24 ianuarie sa nu poata trece hotarul moldo-ucrainean mașinile cu numere de înmatriculare moldovenești, conduse de șoferi cu permis de conducere și domiciliu din Republica Moldova. Potrivit așa-zisului minister…

- Tiraspolul interzice, incepand cu 24 ianuarie, trecerea frontierei Transnistriei cu Ucraina pentru toate tipurile de vehicule inmatriculate in Republica Moldova, conduse de cetateni rezidenti permanent in Moldova si care detin permis de conducere al Republicii Moldova. O informatie in acest sens a fost…

- Doi dintre cei 15 spioni din cadrul agentiei de informatii militare externe a Statului Major al Armatei Ruse despre care cotidianul „Le Monde“ a scris ca au folosit Alpii francezi pentru operatiuni in Europa au fost in Republica Moldova in 2014, dezvaluie site-ul de stiri deschide.md, care prezinta…

- Companii de furnizare a gazelor naturale din Ucraina și Republica Moldova au semnat un accord privind asigurarea tranzitului de gaze catre Republica Moldova. Anterior, Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind tranzitul gazelor naturale pe teritoriul ucrainean pentru anul 2020, asta deși Kievul…

- Un fost militar rus din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria (GOTR) a ieșit din Republica Moldova prin punctul vamal Otaci-Moghiliov-Podolsk cu un echipament pentru transmiterea informațiilor.

- Cedarile Ucrainei fața de Rusia afecteaza direct securitatea energetica a Moldovei. Un eveniment aparent inofensiv și puțin mediatizat din țara vecina Ucraina, produs in luna septembrie, poate sa cauzeze efecte extrem de nocive in Republica Moldova și sa-i afecteze securitatea