Stiri pe aceeasi tema

- Un drapel de mari dimensiuni al Uniunii Europene, montat pe Arcul de Triumf din Paris pentru a marca preluarea de catre Franta a presedintiei semestriale a Consiliului UE, a fost înlaturat, în contextul ]n care a provocat indignarea liderilor de dreapta francezi, inclusiv a celor extremisti,…

- Franta a preluat incepand de sambata presedintia Uniunii Europene pentru urmatoarele sase luni, transmite AFP. Este pentru a 13 oara cand acest rol revine Parisului, incepand din 1958, si prima oara din 2008, conform agerpres. La miezul noptii dintre ani, Slovenia a predat stafeta presedintiei prin…

- ”Aceasta moneda de doi euro este importanta mai intai pentru ca este pentru prima oara de la intrarea in functiune, in portofelele francezilor si europenilor a monedelor euro”, la inceputul lui 2002, ”cand in Franta schimbam desenul acestei monede”, a anuntat Beaune la inceputul unei conferinte de presa…

- Pana pe 21 noiembrie, exporturile UE de grau moale atinsesera 10,27 milioane de tone, in crestere de la 9,88 milioane de tone in aceeasi saptamana din 2020/21, potrivit datelor despre care Comisia a spus ca in cazul Frantei sunt complete pana in iulie 2021. Comisia a inregistrat pana acum aproape 823.000…

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist la firma de consultanta Agritel. Un astfel de volum ar fi cu 25% peste cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut si de asemenea cea mai ridicata…

- Polonia a primit o amenda de un milion de euro din partea Curții de Justiție UE pentru ca nu a respectat verdictul justitiei comunitare privind desfiintarea camerei disciplinare a Curtii supreme de la Varșovia. Amenda de 1 milion de euro pentru Polonia „In verdictul emis astazi, vicepresedintele tribunalului…

- Tarile din intreaga lume cumpara cantitati fara precedent de grau european dupa recoltele slabe inregistrate de alti mari exportatori, transmite Bloomberg. Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist…

- Franta va face din "intarirea parteneriatului euroafrican" una dintre prioritatile presedintiei sale a Consiliului UE in primul semestru al lui 2022, alaturi de relansarea economiei si lupta impotriva terorismului, a dat asigurari marti seful diplomatiei franceze, relateaza AFP. "Intarirea…