- Editorial semnat de David Muniz, Charge d’ Affaires al SUA 31 ianuarie 2022 Diplomația inaintea Razboiului; Adevarul inaintea Minciunilor Lumea urmarește agresiunea neprovocata a Rusiei impotriva Ucrainei. Acțiunile Rusiei reprezinta o amenințare nu numai la adresa Ucrainei, ci a Europei și a ordinii…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Croația iși va retrage toate trupele din forțele NATO aflate in Europa de Est in cazul unui conflict intre Rusia și Ucraina, a declarat marți președintele croat Zoran Milanovic, citat de agenția de stat rusa TASS. „In calitate de comandant suprem am urmarit cu atenție afirmații care arata…

- Ucraina nu apartine NATO, iar situatia de-a lungul frontierei ruso-ucrainene este o criza grava in spatele careia se afla in primul rand dinamica afacerilor interne din Statele Unite, a declarat marti presedintele croat Zoran Milanovic, citat de HINA. Potrivit lui Milanovic, Croatia nu va fi in niciun…

- ”Optiunile de control al exporturilor pe care le examinam impreuna cu aliatii nostri vor aplica o lovitura dura ambitiilor (presedintelui rus Vladimir) Putin de industralizare a economiei sale si va afecta domenii care sunt importante pentru el, de exemplu inteligenta artificiala, computerele cuantice,…

- „S-au constatat diferențe majore in privința securitații in Europa”, a subliniat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o intalnire la sediul Alianței cu delegația rusa, care ar fi trebuit sa faca posibila „inițiarea negocierilor cu Moscova privind situația din Ucraina. El a spus…

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…