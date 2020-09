Stiri pe aceeasi tema

- Frontiera dintre Polonia si Belarus a ramas deschisa vineri dimineata, dupa ce presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat ca tara sa trebuie sa-si inchida frontierele cu Polonia si Lituania, a anuntat politia de frontiera poloneza, informeaza Reuters. ‘Frontiera este deschisa, nu vedem perturbari,…

- Belarus se vede constrinsa sa-si inchida frontierele cu Polonia si Lituania, a declarat joi presedintele Aleksandr Lukasenko. Liderul autoritar de la Minsk a anuntat, de asemenea, o intarire a controalelor la frontiera cu Ucraina, relateaza Reuters si DPA, preluate de Agerpres. Anuntind inchiderea frontierei…

- Ultima dintre liderele opoziției de la Minsk care a ramas in Belarus, Maria Kolesnikova, a fost reținuta in timp ce incerca sa traverseze granița ucraineana, la cateva ore dupa ce aliații sai ii anunțasera dispariția, scrie The Moscow Times. Anunțul a fost facut marți de agenția de presa Belta, controlata…

- Maria Kolesnikova, una dintre figurile centrale ale opoziției din Belarus, a fost rapita de pe strada luni, a anunțat site-ul de știri local Tut.by, citat de The Moscow Times. Incidentul vine imediat dupa un weekend tensionat de o noua serie de manifestații impotriva regimului lui Aleksandr Lukașenko,…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a anuntat, sambata, ca va inchide fabricile unde au avut loc proteste si a sugerat ca muncitorii care au participat vor fi concediati, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA."Daca o fabrica nu lucreaza atunci haideti sa ii punem lacatul…

- Ministerul Apararii de la Minsk a anuntat ca va organiza, la ordinul presedintelui Lukasenko, „exercitii tactice complexe” langa Grodno, oras care se afla la frontiera belarusa cu Lituania si Polonia si care a devenit unul din centrele protestelor anti-Lukasenko odata ce autoritatile locale au dat asigurari…

- CHIȘINAU, 16 aug – Sputnik. Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a ținut astazi un discurs in fața manifestanților care s-au adunat in centrul Capitalei pentru a-și exprima susținerea pentru șeful statului. © Sputnik / Илья ПиталевLukașenko a convenit cu Putin asupra unui ajutor in asigurarea…

- Cel putin noua state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana au cerut instituirea de noi sanctiuni impotriva Belarusului in urma alegerilor prezidentiale contestate de opozitie si a represiunii care continua impotriva manifestantilor ce protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr…