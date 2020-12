Stiri pe aceeasi tema

- Elvetienii urmeaza sa decida prin referendum, duminica, daca multinationalele cu sediul in tara lor trebuie sa faca mai mult pentru a garanta respectarea drepturilor omului in activitatile lor in strainatate, dar si in cele ale furnizorilor lor si chiar ale partenerilor comerciali, transmite AFP.…

- Turcia agita din nou spiritele in Mediterana și de data asta impinge lucrurile la extrem. Avionul in care se afla ministrul grec de Externe a fost blocat, in aer, preț de 20 de minute de aviația turca. Franța acuza Ankara ca recurge la provocari regretabile.

- Armenia sustine ca unul din avioanele sale de lupta a fost doborat de un avion de tip F-16 deasupra teritoriul armean in contextul conflictului dintre Armenia si Azerbaijan in Nagorno-Karabah, a anuntat marti pe Facebook o purtatoare de cuvant a Ministerului armean al Apararii, relateaza Reuters.

- COVID-19 este o boala respiratorie si nu exista informatii disponibile privind prezenta si supravietuirea pe alimente a virusului, astfel incat sa fie posibila infectarea oamenilor, precizeaza sambata, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). …

- Turcia a respins vineri acuzatiile privind incalcarea drepturilor omului in nordul Siriei, prezentate intr-un raport al Comisiei de ancheta a ONU, informeaza Reuters."Respingem categoric acuzatiile nefondate de incalcari ale drepturilor omului sustinute impotriva opozitiei siriene ... si referitoare…

- Igor Dodon afirma ca opozitia isi doreste haos si destabilizarea situtiei in tara, iar daca va pierde alegerile prezidentiale, ar putea organiza proteste stradale. Presedintele a dat asigurari ca el nu va scoate lumea in strada dupa alegeri, indiferent de rezultaltul acestora.