- Exploziile de la 4 august, care au devastat o mare parte a portului si nu numai, au cauzat pagube materiale in valoare de 3,8 pana la 4,6 miliarde de dolari., in timp ce pierderile economice, care rezulta din scaderea productiei diverselor sectoare ale economiei reprezinta intre 2,9 si 3,5 miliarde…

- ONU a lansat vineri, 14 august, un apel pentru fonduri in valoare de 565 de milioane de dolari in favoarea Libanului, la zece zile dupa explozia care a devastat orasul Beirut, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Acest ajutor va fi destinat in special eforturilor de reconstructie dupa faza de prima urgenta…

- SUA vine in ajutor Libanului, in urma exploziei de saptamana trecuta. Presedintele Donald Trump a anuntat ca au fost deja trimise avioane cu echipament medical, iar oficialii militari americani implicati au transmis ca nu au mai vazut niciodata asa ceva.Trump a numit situatia din Beirut o…

- Romania va trimite in Liban 2.000 de flacoane de ceftriaxone ca ajutor umanitar pentru inlaturarea urmarilor dezastrului provocat de explozia din Beirut, potrivit Agerpres.Premierul Ludovic Orban a semnat vineri decizia privind folosirea cantitatii de 2.000 de flacoane de ceftriaxone din rezerva…

- Uniunea Europeana a anuntat joi ca a deblocat 33 de milioane de euro in vederea finantarii unui prim ajutor de urgenta destinat Libanului si ca a mobilizat mijloace materiale, inclusiv o nava-spital italiana, cu scopul de a-i ajuta pe salvatorii din Beirut, devastat marti seara de doua explozii,…

- Capacitatile de finantare ale statului libanez si Bancii centrale in urma exploziilor de marti seara sunt ”foarte limitate”, iar tara are nevoie de un ajutor financiar international, a anuntat joi ministrul Economiei Raoul Nehme, relateaza Reuters.”Capacitatea statului este foarte limitata,…

- Patriarhia Romana a transmis, miercuri, un mesaj poporului libanez, in contextul exploziilor uriase din Beirut, in care isi exprima „profunda compasiune si solidaritate cu toti cei afectati de catastrofa‟. „Cu multa tristete am aflat de consecintele tragice ale uriasei explozii care a avut loc in orasul…

- Cele doua explozii uriase din portul din Beirut care au distrus marti cartiere întregi în capitala Libanului s-au soldat cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, a anuntat miercuri Crucea Rosie libaneza. Capitala libaneza este un oras devastat, cu zeci de masini avariate pe soseaua…