Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Iulian Chifu apreciaza ca, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, voturile vor fi acordate pro-Igor Dodon si anti-Dodon, adaugand ca Maia Sandu, care a castigat primul tur, este favorita. "Practic, in momentul de fata, turul doi este un vot pro sau anti-Dodon,…

- Analistul politic Iulian Chifu apreciaza ca, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, voturile vor fi acordate pro-Igor Dodon si anti-Dodon, adaugand ca Maia Sandu, care a castigat primul tur, este favorita."Practic, in momentul de fata, turul doi este un vot pro…

- R. Moldova: Maia Sandu, a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale Maia Sandu. Foto: Arhiva/ Radio Chisinau Candidata opozitiei din Republica Moldova, pro-europeana Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate a câștigat…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro europeana Maia Sandu, vor accede in turul al doilea al alegerilor prezidentialePresedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului…

- Un al doilea sondaj la urne in ziua votului in Republica Moldova a fost prezentat de Compania Intellect Group. Potrivit acestei cercetari au fost contactați 3600 de respondenți, dar 22% dintre aceștia au refuzat sa raspunda operatorilor cu cine au votat.exit-poll-alegeri-prezidentiale-in-republica-moldova_1523228.html"…

- In 2016 Dodon a obtinut 47,98 din voturi, in timp ce Maia Sandu a fost votata de 38,71 dintre alegatori Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati sa participe, duminica, la alegerile pentru functia de presedinte al tarii, disputata de opt candidati, intre care…

- Republica Moldova este la jumatatea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Sondajele arata ca batalia finala din turul doi se va da, la fel ca și acum 4 ani, intre Igor Dodon și Maia Sandu.

- Daca in turu II al alegerilor prezidențiale s-ar duela doi candidați cu cele mai mare de caștig, potrivit ultimelor sondaje, Igor Dodon și Maia Sandu, lupta ar fi una acerba. Cum s-ar repartiza voturile alegatorilor, conform ultimului studiu realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica…