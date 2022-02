Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de americani au stat la adapost duminica, deoarece o "furtuna majora de iarna", potrivit serviciilor meteorologice, a lovit estul Statelor Unite insotita de zapada si gheata, provocand intreruperi de curent care au afectat cel putin 235.000 de persoane, scrie AFP. Miezul furtunii…

- Un strat de zapada de peste 15 centimetri s-a depus vineri in regiuni din estul Statelor Unite, fortand scolile si birourile institutiilor guvernamentale sa se inchida si amenintand traficul aerian la doua zile dupa ce o alta furtuna a dus la inchiderea unei autostrazi importante din Virginia, potrivit…

- In zonele montane din vestul țarii iarna s-a instalat deja, spre bucuria celor care indragesc sporturile de iarna și zapada care da un farmec sporit zilelor in care se sarbatorește trecerea intr-un nou an. Cei care au ales sa petreaca revelionul in stațiunile montane ori se mulțumesc sa le viziteze…

- Orice șofer ar trebui sa știe ca iarna este unul dintre cei mai mari inamici pentru mașina sa, insa nu doar motorul poate avea de suferit, ci și caroseria. Zapada, gheața și substanțele folosite de drumari pentru deszapezire pot avea un efect negativ asupra vopselei, mai ales daca mașinile nu sunt curațate…

- Care sunt zonele din Romania unde zapada are deja un metru. Iata unde te poți bucura de iarna. Weekndul este cea mai așteptata parte a saptamanii, astfel ca daca vrei sa te bucuri de zapada in aceste zile libere, trebuie sa știi unde sa o gasești. Sunt mai multe zone din țara acoperite de zapada, […]…

- Zapada le pune probleme șoferilor la Baișoara, unii nefiind pregatiți pentru trafic de iarna. ”Se circula in condiții de iarna in Baișoara. Grija mare pentru cei cu cauciucuri uzate!UPDATE: bara la bara de la Skiland spre Buscat Ski Resort. Nu veniți fara lanțuri”, se arata pe grupul Info Trafic jud.…

- Iarna da semne ca incepe sa se instaleze in Romania. In mai multe zone din țara deja a nins, iar stratul de zapada este considerabil. A nins in Romania. In unele zone, zapada este de peste 20 de centimetri De fapt, in unele zone au fost scoase deja utilajele de deszapezire. Cel puțin in Hunedoara, […]…