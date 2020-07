Stiri pe aceeasi tema

- Germania preia conducerea Consiliului Uniunii Europene de astazi, in plina criza sanitara. Așteptarile sunt mari din partea Berlinului, chiar mai mult acum, din cauza epidemiei, admitea chiar ministrul german de Externe.

- Lumea ar trebui sa gaseasca oportunitati in actuala criza cauzata de noul tip de coronavirus si sa regandeasca unele dintre modurile in care functioneaza societatea, a declarat presedintele Parlamentului federal al Germaniei, Wolfgang Schauble, informeaza vineri dpa.

- Situație ciudata la Aeroportul Internațional Iași. Companiile aeriene care fac zboruri comerciale au primit o lovitura sub centura cu doar cateva ore inainte de a efectua cursele. Timp de inca doua saptamani, pe Aeroportul din Iași aceste curse vor fi ținute la sol. Ajung insa in Capitala Moldovei avioane…

- Conducerea centrala a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), intrunita in aceasta dimineața in cadrul unei ședințe de lucru online, a analizat principalele provocari economice și sociale ale acestui moment și a transmis un mesaj de unitate și incredere, cu ocazia Zilei Europei. In acest context,…

- Cerere dura a europarlamentarului PNL Rareș Bogdan. Acesta solicita schimbarea liderului PSD Marcel Ciolacu de la șefia Camerei Deputaților. Bogdan spune ca Ciolacu este un pericol."Marcel Ciolacu nu mai poate ramane la conducerea Camerei Deputatilor. Daca se intampla asa ceva in Franta sau…

- In plina pandemie, romanii se calca in picioare in fata Aeroportului International Cluj-Napoca pentru a ajunge mai repede sa se imbarce in charterele care ii vor duce in Germania, la munca. Imagini cu inghesuiala au fost suprinse joi, 9 aprilie.

- Aproape 2.000 de persoane din judete din Transilvania si Moldova au venit, joi, in parcarea din fata Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj. Oamenii am ajuns aici pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la munca in agricultura. Directorul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj,…

- Germania iși protejeaza companiile pentru a nu fi preluate de firme din strainatate, mai ales din China. Iar in Marea Britanie, premierul Boris Johnson raspunde la tratament. Cum arata Lumea azi ne spune colega noastra Ioana Dumitrescu, in revista presei internaționale.