- Ucraina este decisa sa caute o solutie diplomatica la tensiunile actuale cu Rusia, a declarat miercuri ambasadorul sau in Japonia, Serghei Korsunski, potrivit caruia exista o probabilitate redusa de razboi extins, insa s-ar putea ajunge la conflicte la scara mai mica, transmite Reuters. Korsunski…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…

- Fostul deputat ucrainean Evgheni Muraev a cerut duminica scuze din partea Ministerului de Externe britanic, care l-a descris drept un lider pro-rus pe care Moscova ar dori sa-l instaleze la conducerea Ucrainei, transmite agentia EFE, informeaza AGERPRES . ”Este o prostie. De patru ani nu mi se permite…

- Șeful marinei germane a demisionat sambata dupa ce a fost criticat pentru ca a spus ca președintele rus Vladimir Putin merita respect, iar Kievul nu va recaștiga niciodata Crimeea anexata de la Moscova, informeaza Hotnews . „I-am cerut ministrului Apararii Christine Lambrecht sa ma elibereze de sarcinile…

- Planurile președintelui rus Vladimir Putin au fost dezvaluite de cotidianul german BILD. Invazia rușilor pe teritoriul actual al Ucrainei ar avea loc in ianuarie sau februarie. Astfel, planurile lui Putin ar fi de a ocupa doua treimi din teritoriul Ucrainei, intr-un razboi in trei faze, iar Rusia ar…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca prețul gazelor va scadea dupa aceasta iarna, conform estimarilor specialiștilor, iar ceea ce se intampla, in prezent, este o speculație pe piața gazelor naturale facuta de catre Federația Rusa prin Gazprom. Gazele s-au scumpit, dupa ce au fost reduse livrarile…

- Rusia va plati un pret mare pentru orice noua agresiune militara impotriva Ucrainei, au avertizat marti NATO si Statele Unite, la o reuniune organizata la Riga pentru a discuta despre posibilele motive ale Moscovei de a desfasura trupe in apropierea granitei cu Ucraina. Presedintele Vladimir Putin…

- Pe fondul escaladarii fara precedent a tensiunilor dintre Moscova și blocul NATO-Ucraina, o noua concentrare masiva de trupe ruse la granița ucraineana transforma intreaga zona de frontiera intr-un butoi cu...