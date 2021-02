Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a negat vineri faptul ca presedintele american Joe Biden il umileste intentionat pe premierul Benjamin Netanyahu prin faptul ca politicianul israelian nu a fost inclus pana acum intr-o prima runda de apeluri telefonice ale presedintelui SUA cu lideri straini de la preluarea functiei pe…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pledat nevinovat luni in fața judecatorilor, in dosarul in care este acuzat de coruptie. In paralel, zeci de persoane au protestat in fata instantei impotriva lui Netanyahu, cerandu-i demisia, relateaza agențiile internaționale de presa, citate de Agerpres .…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pledat nevinovat luni la acuzatiile de coruptie, la reluarea procesului sau, cu circa sase saptamani inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, relateaza agentiile internationale de presa, potrivit AGERPRES. "Confirm…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va caștiga la alegerile parlamentare din 23 martie, potrivit AFP preluat de agerpres. Vezi și: MASACRU la granița: Cel puțin 50 de soldați etiopieni au murit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut miercuri apel la noul presedinte american Joe Biden "sa consolideze alianta" dintre Israel si SUA pentru a infrunta "provocari comune" precum "amenintarea" reprezentata de Iran, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: Ilie Nastase…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit, sambata, a doua doza a vaccinului impotriva coronavirusului. Lui Netanyahu i s-a administrat prima doza la 19 decembrie, anunța news.ro. Vaccinul administrat lui Netanyahu este cel BioNTech/Pfizer. Citește și: Vaccinul Moderna va ajunge…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat joi asaltul asupra Capitoliului de catre manifestanti pro-Trump drept un ''act scandalos care trebuie sa fie condamnat cu vehementa'', relateaza Reuters. Netanyahu a spus ca nu are ''niciun dubiu'' ca ''democratia…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a invitat in Israel pe regele Mohammed al VI-lea al Marocului in cursul unei discutii telefonice la doua saptamani dupa anuntul normalizarii relatiilor dintre cele doua tari, a informat vineri biroul prim-ministrului, noteaza AFP. Convorbirea…