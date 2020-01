Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii din Beijing se reunesc de obicei cu aceasta ocazie in numar foarte mare - uneori de ordinul sutelor de mii - in parcurile publice pentru a asista la traditionalele dansuri ale leului si dragonului.Alte evenimente…

- Peste 20 de milioane de oameni sunt complet izolați din cauza epidemiei de pneumonie virala care se raspandește cu viteza in China, dar și in țarile vecine. Trei orașe sunt in carantina totala.

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…

- Noul virus misterios din China s-a extins la nivel mondial. Romania, printre tarile care ar putea fi afectate. Serviciile medicale din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt in alerta din cauza noului virus respirator identificat in China. In ultimele zile, numarul celor contaminati s-a triplat,…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a AVERTTIZAT ca noul coronavirus din China S-AR PUTEA RASPANDI la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu. OMS a cerut autoritatilor thailandeze sa fie in alerta odata cu apropierea Anului Nou chinez, care…

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…

- Autoritatile din China au informat Organizatia Mondiala a Sanatatii in ultima zi a anului trecut ca au descoperit un nou tip de pneumonie in orasul Wuhan din provincia Hubei, ale carei cauze nu au fost depistate inca, anunța news.ro.Pana la 3 ianuarie 2020 au primit acest diagnostic 44 de…