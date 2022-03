Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul le cere rusilor, in a noua zi a razboiului din Ucraina, "sa se uneasca in jurul" liderului Vladimir Putin, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Militarii din Forțele Terestre Ucrainene au distribuit pe rețelele de socializare melodia „Bayraktar”, dedicata dronelor turcești cu care ucrainenii distrug vehiculele de lupta rusești. Clipul melodiei surprinde momente cu reușitele aparatelor de zbor in lupta cu rușii. „Oile au venit spre noi din Est…

- Ucraineanca Daria Bilodid, 21 de ani, dubla campioana mondiala și dubla campioana europeana la judo, a reacționat la adresa agresiunilor rusești din Ucraina. „Ne bombardeaza și ne distrug viețile. Oamenii se ascund in buncare, femeile nasc acolo. Oare meritam toate aceste lucruri? Rușilor, nu sunteți…

- Sute de medici ruși au semnat o scrisoare deschisa prin care ii cer președintelui rus, Vladimir Putin, oprirea razboiului din Ucraina. Oamenii solicita incetarea imediata a ostilitaților și rezolvarea tuturor problemelor politice exclusiv prin mijloace pașnice. Nu toți cetațenii ruși sunt de acord cu…

- A inceput razboiul in Ucraina! Putin a invadat, azi dimineața, la ora 05.00, țara vecina și a facut-o din toate parțile. Asistam la o invazie generala. Alaturi de militarii ruși, lupta și forțe armate din Belarus. Ucraina a instituit Legea Marțiala. Sunt bombardate multe orase printre care Odessa și…

- Statul citeza in instanța persoanele care au primit ani la rand pensii de invaliditate in mod ilegal. Oamenii care au primit bani pe baza unor acte false sunt chemați in fața legii pentru a returna sumele primite. Un dosar de amploare in care mii de oameni din Dambovița au primit ilegal pensii de invaliditate…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni seara, dupa o conversatie intre oficiali din SUA si Rusia, ca este pregatita sa se implice in contacte diplomatice cu Moscova pentru ajungerea la noi acorduri de securitate, cerand insa garantii reciproce. Jake Sullivan, consilierul presedintelui…

- Presedintele SUA, Joe Biden i-a transmis presedintelui rus, Vladimir Putin, ca Rusia va plati „un pret teribil” si va avea de infruntat consecinte economice devastatoare, daca va invada Ucraina, informeaza Reuters . „I-am transmis cat se poate de clar presedintelui Putin ca, daca intra in Ucraina,…