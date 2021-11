LUMEA AZI | Cine este China?

Stiri pe aceeasi tema

- ​Dupa SUA și Marea Britanie, și Australia ia în considerare sa nu trimita niciun oficial guvernamental la Jocurile Olimpice de iarna care vor avea loc la Beijing anul viitor, pe fondul solicitarilor tot mai numeroase din partea parlamentarilor pentru un boicot diplomatic oficial, informeaza Reuters,…

- Influenta in crestere a Chinei perturba echilibrul relatiilor de putere la nivel mondial, a sustinut miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei deplasari la Copenhaga, transmite dpa, potrivit Agerpres. ''Echilibrul global al puterii este in schimbare intrucat China devine…

- Presedintele sefilor de stat major din SUA, generalul Mark Milley, a oferit miercuri prima confirmare oficiala din partea Statelor Unite a unui testul”foarte ingrijorator” de arme hipersonice efectuat de China, care, potrivit expertilor militari, pare sa arate ca Beijingul vizeaza un sistemul orbital…

- Omagiate la cea de-a 16-a Animest, artistele care au revoluționat lumea filmului de animație se pregatesc sa-și intalneasca publicul din Romania, in cadrul celui mai mare eveniment autohton dedicat cinematografiei de gen. Pana pe 17 octombrie, iubitorii de film vor afla detalii din culisele producțiilor…

- Emisarul Kremlinului in Afganistan, Zamir Kabulov, a anunțat joi ca ii va invita pe liderii talibani la o conferința internaționala dedicata situației din Afganistan, care va avea loc pe 20 octombrie, potrivit agențiilor de presa ruse citate de AFP și news.ro.Diplomatul nu a precizat și numele liderilor…

- China vrea sa lanseze o nava spațiala-gigant, care ar putea marca un moment decisiv in razboiul spațial cu Washingtonul, dupa cum noteaza Le Point. Acest anunț dovedește ca Beijingul este ferm hotarat sa preia stafeta fostei Uniuni Sovietice, fiind mai determinat ca oricand sa faca din spatiu un camp…

- Beijingul a respins marti temerile exprimate in ajun de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, privind construirea unor noi silozuri pentru rachete de catre China. Jens Stoltenberg s-a declarat ingrijorat ca acest lucru ar putea accelera semnificativ capacitatile nucleare ale tarii asiatice.

- Rusia si China ar trebui implicate in discutiile cu privire la viitorul Afganistanului, inclusiv asupra planurilor de evacuare a afganilor vizati de posibile persecutii din partea talibanilor, a declarat seful diplomatiei germane Heiko Mass in timpul unei vizite intreprinse in capitala Uzbekistanului,…