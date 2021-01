Stiri pe aceeasi tema

- Mass-media afiliata regimului comunist de la Beijing prezinta protestele violente de la Washington drept o „rasplata” pentru sustinerea unor acte de acest tip in alte colturi ale lumii, cum ar fi in Hong Kong.

- Mii de locuitori din Wuhan au sarbatorit venirea noului an 2021, exact la un an dupa ce Organizatiei Mondiala a Sanatatii (OMS) a fost informata despre detectarea primului caz de COVID-19 in acest oras din centrul Chinei, relateaza AFP.WERBUNG O multime de oameni a dat drumul in aer la sute de baloane…

- A trecut mai bine de un an de la primul caz de infectie cu noul coronavirus. Oficial a fost raportat la Beijing pe 8 decembrie 2019 dar de fapt, primul pacient ar fi fost descoperit in luna noiembrie a anului trecut. De atunci, omenirea a trecut printr-o serie de schimbari. Oamenii au fost nevoiti sa…

- Mass media și informațiile, facebook și instagram și atatea alte metode de comunicare și de informare. Și totuși exista momente in care lumea pare ca sta, doar se oprește pentru o clipa… Carantina. Izolare. De cate ori nu am auzit cuvintele acestea doua, la inceput cu o imensa temere și strangere de…

- Varful Everest este mai inalt decat se credea anterior, conform unui nou calcul comun chinezo-nepalez care a pus punct unui conflict de lunga durata asupra inaltimii muntelui aflat pe granita comuna a Chinei și Nepalului, anunța MEDIAFAX. Kathmandu si Beijing aveau opinii diferite in ceea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca s-a intalnit cu peste o suta de primari de municipii si orase pentru a solutiona problema spatiilor deschise in care producatorii romani sa isi vanda marfa in continuare. "Am avut o intalnire cu peste 100 de primari de municipii si…

- Patriarhul Daniel, prezent la ceremoniile religioase desfasurate de ziua Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestiului, a transmis un mesaj subtil guvernantilor. La predica din cadrul liturghiei, Prea Fericitul a amintit ca regimul comunist a cazut, dupa ce in anul 1989 a interzis pelerinajul…

- Școli și gradinițe inchise, restaurante și baruri fara clienti in spațiile inchise, plus masca de protectie care trebuie purtata inclusiv pe strada - sunt restricții impuse peste tot unde numarul bolnavilor de covid 19 a crescut alarmant.