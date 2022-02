Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Elvetian, o formatiune de extrema dreapta creata in anul 2000, s-a autodizolvat, situatie despre care presedintele sau, Florian Gerber, a spus ca este rezultatul ''imaginii proaste'' create in jurul partidului si dificultatilor acestuia de a desfasura reuniuni cu simpatizantii in…

- Dupa București, și Sofia respinge cererea Rusiei de retragerea a forțelor NATO de pe teritoriul celor doua țari est-europene. Premierul Kiril Petkov a subliniat vineri, intr-o declaratie facuta de la tribuna parlamentului, ca Bulgaria este un stat suveran, care va decide impreuna cu aliații sai din…

- Seful puterii national-populiste poloneze Jaroslaw Kaczynski acuza Germania, intr-un interviu acordat unei publicatii de extrema dreapta, de faptul ca incearca sa transforme Uniunea Europeana (UE) intr-un al ”Patrulea Reich” federalist, relateaza AFP, potrivit news.ro. Exista tari ”care nu…

- Bulgaria incearca sa iși schimbe fundamental direcția. Rezultatul ultimelor alegeri l-au adus in fruntea guvernului pe Kiril Petkov, un politician școlit la Harvard. Intr-un stat mafiot, noul șef al executivului de la Sofia spune ca motto-ul echipei sale este zero corupție.

- Odrasla judecatorului Ion-Tudoran, Alexandru Ion-Tudoran, a practicat in mod ilegal avocatura pe teritoriul Romaniei, iar calitațile sale de avocat strain in Sofia, Bulgaria și avocat titular in Madrid, Spania, au fost obținute fraudulos. Aceasta este concluzia procurorilor de la Parchetul de pe langa…

- Liderii partidelor europene nationaliste si de extrema dreapta au discutat, sambata, la Varsovia, despre posibilitatea unor voturi comune in Parlamentul European, dar nu au reusit sa incheie o alianta...

- Timp de doua zile, vineri și sambata, la Varșovia vor avea loc discuții intre reprezentanții a 15 formațiuni politice de extrema dreapta și conservatoare. „Pentru a continua apropierea intre partidele patriotice divizate in prezent in doua grupuri distincte in cadrul Parlamentului European (Identitate…

- Sute de manifestanti antifascisti pe strazi si alerte cu pachete-bomba: sosirea miercuri a polemistului francez de extrema dreapta Eric Zemmour la Geneva nu a trecut neobservata, transmite AFP preluat de agerpres. De cateva zile, anuntul vizitei acestui prezumtiv candidat la alegerile…