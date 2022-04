Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii a amenintat sambata ca va „elimina” ultimii luptatori ucraineni si straini care incearca sa reziste in orasul indelung asediat Mariupol, a carui cucerire ar oferi un pod terestru esential intre Crimeea si regiunile separatiste din est pe care Rusia doreste sa le controleze.

- Razboi in Ucraina, ziua 39. Orasul Odesa a fost atacat, in aceasta dimineata, cu mai multe rachete. Un incendiu urias a izbucnit la un depozit de combustibil. Fortele ucrainene au descoperit un adevarat masacru la Bucha, acolo unde civili nevinovati au fo

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Moscova anunța o incetare a focului, azi, pentru evacuarea civililor din Mariupol, dupa ce ieri alti 1.500 de oameni au parasit orasul. Intre timp, bilanțul victimelor creste, dupa cel mai mare bombardament din Nikolaev: cel pu

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Ucraina a sfidat cererea Rusiei ca soldatii sa depuna armele la Mariupol. Civilii sunt asediati intr-un oras devastat de bombardamente. Atacul Rusiei de aproape o luna asupra Ucrainei a stagnat pe majoritatea fronturilor. Rusii nu au reusit sa cucereasca niciun oras important sau sa rastoarne guvernul.…

- Atacurile trupelor rusești asupra spitalelor și școlilor din Ucraina pun in pericol aproximativ șase milioane de copii, potrivit Salvați Copii. De la inceputul razboiului, peste 50 de copii au fost uciși.

- Datele preluate de Reuters sunt insa probabil mult sub bilantul real al conflictului, deoarece OHCHR precizeaza ca nu a fost in masura sa preia sau sa verifice rapoartele privind numarul victimelor in unele orase lovite, cum ar fi Mariupol.Conform structurii pentru refugiati a Organizatiei Natiunilor…

- In urma atacurilor cibernetice suferite odata cu invadarea Ucrainei, Rusia a inceput procesul de deconectare de la rețeaua de internet globala. Anunțul a fost facuta de media din Belarus, Nexta.