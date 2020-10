Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a acuzat joi Turcia ca a intarziat in mod deliberat acordarea permisiunii de survol pentru o aeronava a guvernului elen care il aducea pe ministrul grec de externe acasa dintr-o vizita in Irak, lasand avionul sa zboare in cerc timp de 20 de minute inainte sa poata intra in spatiul aerian al…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a criticat marti cu nervozitate apelurile Uniunii Europene ca Turcia sa-si retraga trupele din nord-estul Siriei, el acuzand blocul comunitar ca practica standarde duble si incearca sa dea lectii Ankarei despre drepturile omului si dreptul international,…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat marti ca apelurile la incetarea focului in Nagorno-Karabah sunt rezonabile, dar trebuie sa includa retragerea armeana din tinuturile azere, facand de asemenea referire la negocieri largite ce ar include Ankara, relateaza Reuters.Vorbind…

- Atena a dezmintit joi seara discutiile cu Ankara pentru detensionarea situatiei din Mediterana de Est, dupa un mesaj pe Twitter al secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, sustinand contrariul, scrie AFP. "Informatiile care au fost dezvaluite cu privire la presupuse discutii…

- Grecia negociaza cu Franta si cu alte tari in vederea achizitionarii unor echipamente militare cu care sa-si consolideze armata, intr-un context de tensiuni tot mai puternice cu mize energetice in estul Marii Mediterane, a declarat marti un oficial din Guvernul de la Atena pentru Reuters, noteaza…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a reiterat, la reuniunea informala in format Gymnich a ministrilor afacerilor externe din statele Uniunii Europene, ingrijorarea fata de continuarea tensiunilor din Mediterana de Est si a facut din nou apel la detensionare, calm si dialog direct intre partile implicate.

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a deplasat marti la Atena pentru a ajuta la detensionarea disputei teritoriale dintre Grecia si Turcia, tari care in opinia sa prin ceea ce fac ''se joaca cu focul'' in Mediterana, transmite dpa. ''Ceea ce avem nevoie acum, categoric si…

- Turcia a anuntat ca isi extinde operatiunile de explorare a zacamintelor gazeifere intr-o zona disputata din Mediterana de Est, in pofida apelurilor Uniunii Europene la dezescaladarea tensiunilor in regiune.